'Zeer twijfelachtig' of vreugdevuren Den Haag doorgaan

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er komende jaarwisseling vreugdevuren van hoge houtstapels te zien zijn op de stranden bij Scheveningen en Duindorp. Dat blijkt uit een brief van waarnemend burgemeester Remkes aan de gemeenteraad van Den Haag.

De organisatoren hebben niet benodigde verzekering kunnen krijgen en ondanks hun harde werk is er "geen sprake van een aantoonbare professionele organisatie", schrijft Remkes. Onder meer de politie en brandweer zijn kritisch op de ingediende plannen en vinden dat niet goed genoeg is nagedacht over zaken als brandpreventie en bereikbaarheid.

Op 3 december neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit. Eerst wordt nog met de gemeenteraad gesproken over de vergunningaanvraag. "Maar zoals wij er nu tegenaan kijken is het twijfelachtig of aan alle voorwaarden voor vergunningverlening is voldaan", zegt Remkes tegen Omroep West.

Vonkenregen

Scheveningen heeft al jaren een 'nieuwjaarsrivaliteit' met Duindorp, dat aan de andere kant van de haven ligt. Het gaat er daarbij om wie de hoogste houtstapel bouwt. Bij het begin van het nieuwe jaar worden die stapels in brand gestoken. De laatste keer ging het mis. De Scheveningse houtstapel veroorzaakte een vonkenregen, die veel schade aanrichtte.

Vanwege de vonkenregen is de gemeente Den Haag dit jaar strenger. De organisatoren moeten vergunningen aanvragen voor de evenementen. Bovendien mag elke stapel nu hooguit 10 bij 10 bij 10 meter groot zijn.