Kind van 9 opgepakt bij rellen Duindorp, wijk verwacht roerige maand

"Om de wetteloosheid in Den Haag het hoofd te bieden", vraagt burgemeester Remkes politie- en hulpdiensten "in nauw overleg op te trekken". In de wijk Duindorp waren dit weekend ongeregeldheden, die door bewoners in verband worden gebracht met het afgelasten van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Gisteravond werden dertien mensen aangehouden.

Over de relschoppers van afgelopen weekend wordt steeds meer bekend. Van de dertien arrestanten was een aantal minderjarig. Hoeveel dat er exact zijn, wil de politie niet zeggen. In de verklaring van Remkes staat dat de jongste arrestant 9 jaar oud was en werd opgepakt met een molotovcocktail.

De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten. Zij worden volgens een politiewoordvoerder verdacht van openlijke geweldpleging, vernieling en baldadigheden.

De politie schat dat een groep van zo'n 50 man huishield in de wijk. Buurtbewoners zeggen dat het vooral tieners waren. Zij stichtten her en der brandjes. Ook werden de ruiten van een bushokje ingegooid en werden barricades opgeworpen. Bovendien trof de politie zaterdag in de wijk zelfgemaakte kraaienpoten aan, die lekke banden veroorzaakten bij een auto.

Frustratie om vuren

Nadat de mobiele eenheid gisteravond had ingegrepen, keerde de rust snel weer terug. Maar aanwezigen bij de ongeregeldheden voorspellen dat het tot aan de jaarwisseling onrustig zal blijven in de wijk.

De frustratie is groot nu de organisatie van de vreugdevuren op het strand bij Duindorp heeft besloten de handdoek in de ring te gooien. Vanwege het vliegvuur afgelopen nieuwjaarsnacht in Scheveningen heeft de gemeente de touwtjes strak getrokken.

Het lukt de organisatoren niet om in korte tijd aan alle vergunningseisen te voldoen, al zou het vuur van 10 meter hoog een stuk bescheidener zijn dan de 48 meter van de vorige editie. Ook wordt de verzekering onbetaalbaar, alleen al vanwege het bijbehorende eigen risico van 100.000 euro. Zonder een gemeentebestuur dat bereid is bij te springen, zoals in het verleden steeds gebeurde, komt de organisatie niet rond. De verwachting is dat het Haagse college morgen bekendmaakt dat ook het vuur in Scheveningen dit jaar geschrapt wordt.

Kat-en-muisspel

De houding in Duindorp tegenover de gemeente is nu 'wie niet horen wil, moet voelen', zeggen buurtbewoners. "Ze laten zich dit niet zomaar afpakken", zegt een van hen. "Het was gisteravond weer 'ouderwets gezellig' in de wijk en dat houdt waarschijnlijk voorlopig ook niet op. Het wordt weer hetzelfde kat-en-muisspel met de ME als je in de jaren 80 en 90 zag, in de tijd vóór de vreugdevuren."

"Het verschil met vroeger is dat de politie tegenwoordig allemaal camera's in de wijk heeft hangen, waardoor je aanstichters er sneller uit kunt halen. De wijkagenten weten ook precies om wie het gaat. De oproerkraaiers hebben tegenwoordig dan weer WhatsApp-groepen, waardoor zij de boel beter dan ooit kunnen organiseren."