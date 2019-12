Demonstranten stichten opnieuw brand bij Iraans consulaat in Irak

Demonstranten hebben opnieuw het Iraanse consulaat in de Iraakse stad Najaf in brand gestoken. Het consulaat is wederom het doelwit omdat betogers vinden dat Iran zich bemoeit met binnenlandse aangelegenheden van Irak.

Woensdag gebeurde hetzelfde bij het consulaat in Najaf, een stad ten zuiden Bagdad. Ook werden toen Iraanse vlaggen korte tijd vervangen door die van Irak.

In de rest van de stad en in andere Iraakse steden, zoals hoofdstad Bagdad, is het nog altijd onrustig.

Honderden doden

De anti-regeringsprotesten die in oktober uitbraken in het land hebben inmiddels meer dan 400 levens geëist. Demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de slechte economische situatie, de hoge werkloosheid en de grote verschillen tussen arm en rijk.

Onder de betogers zijn veel sjiieten, maar die keren zich toch tegen de sjiitische grootmacht Iran omdat die de Iraakse regering steunt. De sjiieten in Irak lijden armoede en geven de regering daarvan de schuld.

De autoriteiten treden met harde hand op tegen de betogers. Donderdag kwamen in Nasiriya, in het zuidoosten van Irak, tientallen mensen om toen de politie met scherp schoot op demonstranten die bruggen blokkeerden.

Als gevolg van de protesten is premier Mahdi afgetreden. Hij had meerdere keren hervormingen beloofd, maar maakte die belofte nooit waar.