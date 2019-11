Premier Irak biedt ontslag aan na protesten

De Iraakse premier Adel Abdul-Mahdi heeft zijn ontslag aangeboden na wekenlange felle protesten tegen zijn regering. Het parlement kan daarna een nieuwe regering kiezen en een nieuwe minister-president aanstellen.

Mahdi zegt het land te willen behoeden voor verdere chaos. De premier maakte zijn wens tot opstappen bekend nadat de hoogste geestelijke sjiitische leider van het land, ayatollah Ali al-Sistani, om zijn ontslag had gevraagd.

De aankondiging van het ontslag volgt nadat gisteren meer dan veertig mensen om het leven kwamen bij anti-regeringsprotesten. Irakezen betogen al weken voor betere leefomstandigheden en ze eisten het aftreden van Mahdi en de rest van de regering. Iraakse veiligheidstroepen proberen de protesten met harde hand de kop in te drukken. Bij de betogingen in verschillende steden zijn in totaal zo'n vierhonderd betogers overleden.