Tientallen geldautomaten ABN Amro gesloten vanwege plofkraken

Bij enkele tientallen geldautomaten van ABN Amro kan sinds deze week geen geld meer worden opgenomen na een reeks plofkraken. De bank heeft de maatregel genomen vanwege de veiligheid van omwonenden.

Bij alle banken samen waren dit jaar 61 plofkraken, ruim 40 procent meer dan vorig jaar, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Volgens een woordvoerder van ABN Amro was in veruit de meeste gevallen een automaat van ABN Amro doelwit van criminelen.

De bank heeft nu besloten om de pinautomaten op de meest risicovolle plaatsen te sluiten. Voor klanten kan het vervelend zijn als hun vaste automaat ineens niet meer beschikbaar is, erkent de woordvoerder. Per automaat wordt gekeken of er een alternatief in de buurt is en anders gaat de bank op zoek naar een andere oplossing.

ABN Amro heeft in totaal zo'n negenhonderd geldautomaten.