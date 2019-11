Amsterdam wil af van geldautomaten in de buurt van woningen

Het Amsterdamse stadsbestuur wil geen geldautomaten meer in de buurt van woningen. Aanleiding is het grote aantal plofkraken in de stad.

In een brief aan de gemeenteraad staat dat met banken, de politie en explosievenexperts is gesproken over de situatie. "Deze partijen delen de zorgen over de plofkraken in de woonomgeving. Dat maakt dat in de ogen van het college geldautomaten in gevels met bewoning direct daarboven, ernaast of dicht ertegenover onwenselijk zijn."

Volgens de gemeente zijn er in Amsterdam steeds vaker plofkraken en zijn de explosies ook steeds krachtiger. Dit jaar gaat het om dertien plofkraken of pogingen daartoe. Vorige week werd een automaat in Amsterdam Slotervaart nog opgeblazen, schrijft NH Nieuws.

Winkelcentra of kantoren

De gemeente wil samen met de banken op zoek naar andere plekken voor geldautomaten. Dat is niet eenvoudig in de drukke stad. Losstaande pinkiosken vindt de gemeente geen optie vanwege de schaarse openbare ruimte. Winkelcentra, openbare gebouwen en kantoren zijn volgens de gemeente wel goede mogelijkheden.

De gesprekken worden gevoerd met Geldmaat, een samenwerkingsverband van ABN Amro, ING en Rabobank. Geldmaat neemt de komende tijd alle geldautomaten van de banken over. Een woordvoerder zei tegen AT5 dat niet zomaar alle geldautomaten weggehaald worden. "Elke automaat in Amsterdam wordt veel gebruikt. We gaan samen met de gemeente onderzoeken voor welke automaten een alternatieve locatie gezocht moet worden."

Steeds meer schade

Ook landelijk is er een stijging van het aantal plofkraken te zien. In 2018 waren het er 43, in oktober van dit jaar waren het er al 49. Daarnaast wordt de schade steeds groter door het gebruik van zware explosieven. De risico's voor omwonenden nemen daardoor ook toe.

Banken zoeken daarom al enkele jaren naar een 'balans' tussen dienstverlening en veiligheid.

Tal van geldautomaten zijn de afgelopen tijd al weggehaald of verplaatst, vaak naar aanleiding van een plofkraak. Ook wordt bekeken hoe ze beter beveiligd kunnen worden.