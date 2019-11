Artsen slaan alarm: 'Assange sterft in gevangenschap'

De gezondheid van Julian Assange is zo slecht, dat hij kan sterven in de gevangenis, waarschuwen 60 artsen. In een open brief aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Pratel, roepen ze op Assange te verplaatsen naar het ziekenhuis. De 48-jarige oprichter van Wikileaks zit nu vast in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen.

"De heer Assange heeft dringend deskundige medische beoordeling nodig van zowel zijn fysieke als psychische gezondheidstoestand. Elke benodigde medische behandeling moet worden gegeven in een goed uitgerust en vakkundig bemand universitair academisch ziekenhuis", stellen de artsen, die uit alle delen van de wereld komen.

Foltering

De medici baseren hun beoordeling van Assanges gezondheid op ooggetuigenverklaringen van zijn verschijning in de rechtbank op 21 oktober in Londen, toen hij uitstel aanvroeg voor zijn uitlevering. Hij was vermagerd, emotioneel en zei dat hij de rechter niet begreep. Ook leek hij verward en klaagde hij over de omstandigheden waaronder hij werd vastgehouden.

De zorgen worden onderschreven door een rapport van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over foltering, Nils Miller. Hij bezocht Assange in de gevangenis en concludeerde dat "de voortdurende blootstelling aan willekeur en misbruik Assange spoedig zijn leven kan kosten".

Eind februari beslist de Britse rechtbank of Assange mag worden uitgeleverd aan de VS. Artsen vrezen dat zijn conditie het niet toelaat om het hele proces te doorlopen, noch een hoger beroep dat mogelijk op de uitspraak wordt ingediend.