Zweden staakt vervolging Julian Assange voor verkrachting

Hij kwam op borgtocht vrij en dook vervolgens onder in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, naar eigen zeggen omdat hij bang was dat hij door Zweden aan de VS zou worden uitgeleverd. De VS beschuldigde hem onder andere van aanzetten tot hacken en het openbaar maken van geheime Amerikaanse defensiedocumenten op de klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

Verjaard

Het verblijf in de Ecuadoraanse ambassade duurde zeven jaar. Toen hij er het afgelopen voorjaar door de politie werd uitgehaald, was de aanklacht in een van de Zweedse zaken verjaard. Het onderzoek naar de andere zaak werd een maand later heropend.

Assange verzet zich tegen uitlevering naar de VS. Het uitleveringsverzoek wordt in februari door een Britse rechtbank behandeld.