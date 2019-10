Assange vraagt vergeefs om uitstel van uitleveringsproces

De VS heeft het Verenigd Koninkrijk om zijn uitlevering gevraagd op verdenking van spionage. Een Britse rechtbank moet bepalen of hij uitgeleverd mag worden. Overigens kan de zaak ook na februari nog lang duren, omdat beide partijen na het oordeel van de rechtbank nog vele mogelijkheden hebben om in beroep te gaan.

Tranen

Vandaag balde Assange een vuist toen hij in de rechtbank luidruchtig werd begroet door aanhangers. Hij droeg een blauwe trui en een blauw jasje, had zijn baard afgeschoren en leek afgevallen.

Toen zijn verzoek was afgewezen toonde hij minder branie. Met zachte stem zei hij dat hij het oordeel van de rechter niet begreep. Terwijl hij moeite had om zijn tranen te bedwingen, klaagde hij over een oneerlijke strijd, omdat de Amerikaanse regering voor deze zaak beschikt over "onbeperkte middelen", terwijl hij maar met moeite toegang krijgt tot advocaten en tot documenten die hij voor zijn zaak nodig heeft.

Agressieve aanpak

Zijn advocaat betoogde dat de zaak vele kanten heeft en dat een enorme hoeveelheid voorbereiding nodig is. Ook beschuldigde hij de VS ervan Assange te hebben bespioneerd tijdens diens verblijf in de Ecuadoraanse ambassade.

Hij wees erop dat de zaak tegen Assange al vanaf 2010 onder de regering-Obama was voorbereid, maar dat de Amerikaanse justitie pas haast is gaan maken onder Donald Trump, die volgens hem voor een agressieve aanpak van klokkenluiders kiest.

De VS heeft achttien aanklachten tegen Assange ingediend. Kern van de zaak is dat hij klokkenluider Chelsea Manning heeft geholpen om via WikiLeaks gegevens over de oorlog in Irak te publiceren, zoals een video-opname van een Amerikaanse helikopteraanval op Bagdad.

Bewonderaars zien Assange als een martelaar van het vrije woord, die het machtsmisbruik van de Amerikaanse regering laat zien.