'Godfather' of autohandelaar: wie is Martien R. uit Oss?

De autoriteiten hebben R. al jarenlang in het vizier. In 2009 werd hij samen met zijn neef opgepakt voor de moord op Ossenaar Hans van Geenen, die werd doodgeschoten op de A73 bij Nijmegen. In 2010 werden ze veroordeeld tot 23 jaar en 20 jaar cel, maar twee jaar later spreekt het Gerechtshof Arnhem hen in hoger beroep vrij voor de moord.

Het hof oordeelde dat niet bewezen kan worden dat de verdachten aanwezig waren bij de moord op de A73. Wel kreeg R. in hoger beroep drie jaar cel voor grootschalige hennepteelt en het witwassen van inkomsten daaruit.

Vrijspraken

Begin vorig jaar werd R. opnieuw gearresteerd omdat hij werd verdacht de opdracht te hebben gegeven voor het vermoorden van de weduwe van Hans van Geenen, met wie hij ook een relatie zou hebben gehad. Wegens gebrek aan bewijs wordt R. wederom vrijgelaten.

Eerder, in 2016, werd hij vrijgesproken van het smokkelen van 300 kilo cocaïne uit Colombia. Het OM had zeven jaar tegen hem geëist, schrijft het Brabants Dagblad.

Een jaar later werd hij nogmaals vrijgesproken, dit keer van afpersing en bedreiging van een zakenman uit Oss. R. kreeg alleen straf voor vuurwapenbezit.