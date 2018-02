Man aangehouden voor betrokkenheid bij liquidatiepoging

Een 47-jarige man uit Herpen is aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in 2015. Toen werd een rijschoolhoudster in Oss beschoten. Volgens de politie heeft de man niet geschoten. Wat zijn rol dan wel zou zijn, wil de politie vanwege het onderzoek niet zeggen.

Volgens Omroep Brabant is de rijschoolhoudster die werd beschoten de weduwe van Hans van Geenen. Die werd in 2008 geliquideerd op de snelweg A73 en zou betrokken zijn geweest bij hennepteelt.

De vrouw werd in april 2015 beschoten in haar eigen huis in Oss. Ze raakte lichtgewond. Waarom ze werd beschoten is niet duidelijk. Nog dezelfde dag werd een verdachte aangehouden, maar die werd een dag later weer vrijgelaten omdat hij niets met de zaak te maken bleek te hebben.

De verkeerde neergeschoten

In maart vorig jaar werd de vermoedelijke schutter aangehouden in een tbs-kliniek in Venray. De man zit in de instelling vanwege een gewapende overval in maart 2015 in het Overijsselse Holten. Een maand na die overval zou hij de vrouw in Oss onder vuur hebben genomen. Kort daarna werd hij opgepakt in Duitsland.

In 2016 werd in Berghem een vrouw door haar hoofd geschoten. De politie denkt dat de schutter de verkeerde neerschoot en het eigenlijk opnieuw had voorzien op de rijschoolhoudster uit Oss. Een politiewoordvoerder benadrukt dat de man die nu is aangehouden, alleen wordt verdacht van betrokkenheid bij de eerste schietpartij. Voor de tweede liquidatiepoging is nog niemand aangehouden.