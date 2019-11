OM: Den Bosch-supporter bracht geen Hitlergroet

Een supporter van FC Den Bosch die afgelopen weekend op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Excelsior zijn rechterarm strekte, bracht geen Hitlergroet, concludeert het Openbaar Ministerie. Volgens een woordvoerder was er sprake van een wegwerpgebaar.

Het OM heeft de beelden bekeken met specialisten van het landelijk Expertise Centrum Discriminatie. Daaruit bleek dat de man niet meedeed aan discriminerende spreekkoren op de tribune.

Er is ook gesproken met de supporter. Hij ontkent met klem dat er sprake was van racisme bij zijn handgebaar.

De wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior werd afgelopen zondag tien minuten stilgelegd omdat er oerwoudgeluiden en sinterklaasliedjes van de tribune kwamen terwijl de zwarte speler Ahmad Mendes Moreira aan de bal was. Aanvankelijk reageerde de Bossche club laconiek, maar een dag later ging de club diep door het stof.

Supporters 'niet trots'

Ook de supportersclub van Den Bosch biedt vandaag via Facebook excuses aan en distantieert zich van racistische uitlatingen van "enkelen individuelen". De fans schrijven: "Er is iets gebeurd waar wij als M-side totaal niet trots op zijn. Wij keuren alle vormen van racisme af."

Daarnaast neemt de M-side het op voor de fan die een wegwerpgebaar maakte. "Door deze foto wordt hij door een kudde mensen (onder andere politici en BN'ers) publiekelijk vervolgd, met de dood bedreigd en durft hij niet meer veilig over straat! Is dat dan Nederland, is dat onze standaard?"

De NOS heeft contact gezocht met de supportersgroep, maar zij laten het bij hun verklaring op internet.