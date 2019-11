FC Den Bosch door het stof, noemt eigen reactie op racisme blunder

FC Den Bosch heeft gisteren "de plank volledig misgeslagen" met zijn snelle statement over het racisme tijdens de wedstrijd tegen de Rotterdamse club Excelsior. Dat staat in een verklaring van FC Den Bosch. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd racistisch bejegend en er was in het publiek een Hitlergroet te zien.

De club biedt zijn excuses aan voor de eerste reactie, waarin werd gesuggereerd dat er geen sprake was van racisme maar van "kraaiengeluiden". Trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch noemde Moreira in eerste instantie een "zielig mannetje", maar kwam daar later van terug. Nu noemt FC Den Bosch de eerste reactie een blunder. Van der Ven heeft vandaag in Rotterdam persoonlijk excuses gemaakt aan Moreira. De voorzitter van de club zegt dat Van der Ven niet weg hoeft bij FC Den Bosch.

"We zijn diep geschokt naar aanleiding van de gesprekken, die maandagochtend zijn gevoerd met de spelersgroep en andere betrokkenen. Er blijken zondag wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune", is te lezen in de verklaring.

Ommekeer

FC Den Bosch doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Volgens de club wordt alles in het werk gesteld om de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen. In de loop van de week volgt een actieplan, schrijft FC Den Bosch.

Volgens voorzitter Jan Hein Schouten van de club heeft FC Den Bosch een "enorme fout" gemaakt. "Op basis van de informatie die we toen hadden, zeiden we dat het om iets anders ging dan racistisch geluid, de welbekende kraaiengeluiden inmiddels. Wat wij totaal onderschat en niet goed onderzocht hebben, is dat er ook andere geluiden waren die wel degelijk grensoverschrijdend waren. Daar schamen we ons kapot voor en willen we niet mee geassocieerd worden."

Schouten wil dat zijn club een voorloper wordt in de strijd tegen racisme en geeft toe dat de club verkeerd heeft gereageerd in eerste instantie.