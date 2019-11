Politie Amsterdam wil zware-misdaadteam schrappen wegens personeelstekort

Een rechercheteam van de Amsterdamse politie dat zich bezighoudt met zware misdaad moet worden opgeheven vanwege een tekort aan personeel. De ongeveer dertig politiemensen die zijn aangesloten bij het team kunnen dan eind december worden overgeplaatst. Dat stelt de politie Amsterdam voor om het hoofd te bieden aan het personeelstekort.

De politiemensen schuiven vermoedelijk door naar de recherchetak van de basisteams in de stad, zodat de agenten die daar nu zitten de straat op kunnen. Jan Struijs van politievakbond NPB noemt het besluit in het AD "onwenselijk". Het team is volgens hem "cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad".

Het onbegrip bij de agenten uit het team is ook groot: "Op dit moment is er heel veel te doen over ondermijning, drugsproblemen en liquidaties in de stad", zegt een betrokken agent tegen de krant. "En juist dan moeten we stoppen."