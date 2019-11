Politiebonden doen dringende oproep: 'Maak keuze bij inzet agenten'

De politie kampt al enige tijd met een personeelstekort. Zo moesten agenten vorig jaar 16.000 zaken stilleggen omdat er niet genoeg agenten waren om ze te behandelen. Bovendien vertrekken de komende jaren veel mensen bij de politie, als gevolg van de vergrijzing. "Er komt een grote uitstroom aan, we hebben instroom nodig", omschreef Struijs de situatie.

De bonden maken zich daar grote zorgen over. "Burgers worden de dupe van de onderbezetting bij de politie. Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Veel meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging. Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen."

Brandbrief

Het kabinet maakte na de moord op advocaat Derk Wiersum bekend dat de georganiseerde misdaad harder moet worden aangepakt. Er werd een grote groep agenten ingezet voor de beveiliging van onder anderen advocaten, rechters en officieren van justitie.

Eind vorige maand schreven burgemeesters een brief aan de Tweede Kamer waarin ze de noodklok luidden over het tekort aan agenten. De burgemeesters uitten hun zorgen over de landelijke prioriteit bij het aanpakken van georganiseerde misdaad, die ten koste gaat van de regionale politiecapaciteit.

Vanochtend werd bekend dat de politie Amsterdam een rechercheteam dat zich bezighoudt met zware misdaad wil opheffen vanwege een tekort aan personeel.