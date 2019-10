Burgemeesters: onacceptabele druk door extra politietaken

Als de politie er nieuwe taken bij krijgt, komt veel opsporingswerk in gevaar. Burgemeesters hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat onder meer de bestrijding van mensenhandel onder druk komt te staan.

Het kabinet maakte na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum bekend dat de georganiseerde criminaliteit harder moet worden aangepakt. Er wordt een grote groep agenten ingezet voor de beveiliging van onder anderen advocaten, rechters en officieren van justitie.

Volgens burgemeester Bruls van Nijmegen gaan 150 agenten van de politie Oost-Nederland hun collega's in Amsterdam bijstaan in de aanpak van drugscriminaliteit. Het is volgens Bruls onacceptabel dat de politie in het oosten van het land mensen verliest, omdat er nu al sprake is van onderbezetting en politiebureaus dreigen te sluiten. Hij zegt dat maar eens moet worden overwogen om geen agenten meer in te zetten bij bijvoorbeeld voetbalwedstrijden.

Water tot aan de lippen

Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is kwaad. "Wij vinden dit niet uit te leggen aan onze inwoners. Wij vragen u te waken voor een verdere toename van prioriteiten die extra politiecapaciteit vragen. Ook vragen wij u met klem om snel met structurele maatregelen te komen om de politiesterkte te laten stijgen. Het water staat ons en onze politie reeds tot aan de lippen", schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer.