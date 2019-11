Twee nieuwe aanhoudingen in zaak vermoorde advocaat Wiersum

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum zijn nog twee verdachten aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn ze opgepakt voor heling van een van de gestolen auto's die bij moord gebruikt is. Ze zijn gehoord en inmiddels weer vrijgelaten.

Na een oproep in het programma Opsporing Verzocht vorige week kwamen bij de politie 37 tips binnen over de drie voertuigen die werden gebruikt om advocaat Wiersum in de gaten te houden. Ook werden er namen doorgegeven. Op basis van al deze tips kon de politie de verdachten aanhouden.