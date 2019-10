Man opgepakt voor moord op advocaat Wiersum, vluchtauto gevonden

De politie heeft een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Het is een man. Verdere details over de identiteit heeft de politie niet bekendgemaakt.

Hij werd dinsdagavond al opgepakt in een woning, maar de aanhouding werd door de politie stilgehouden tot nu. Het huis is door agenten doorzocht. De politie wil niet zeggen waar de woning is, behalve dat het "ergens in Nederland" is.

Bestelauto

Vorige week werd duidelijk dat de dader er waarschijnlijk vandoor was gegaan in een witte bestelauto. Die bestelauto is nu gevonden. Het gaat om een Opel Combo waarvan de kentekenplaten waren vervalst. De auto is in beslag genomen.

De politie vraagt mensen om zich te melden als ze de bus hebben zien rijden, in de omgeving van Amsterdam of Almere. De politie zegt er niet bij waarom specifiek Almere wordt genoemd. De moord werd gepleegd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.