Witte bestelbus is mogelijk vluchtauto na moord advocaat Wiersum

De politie denkt dat de moordenaar van advocaat Derk Wiersum is gevlucht in een witte bestelauto. De recherche heeft twee foto's vrijgegeven waarop het busje te zien is. Vermoedelijk gaat het om een Fiat Doblo.

Op de beelden is te zien hoe de auto wegrijdt vanuit de omgeving van de Imstenrade in Buitenveldert, waar Wiersum op 18 september werd doodgeschoten. De recherche denkt dat er op dat moment twee personen in zitten.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie zegt dat normaal gesproken vluchtauto's na een moord ergens in brand worden gestoken om sporen te wissen. "In de periode na dit ernstige misdrijf is nergens een soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen."

Tweede betrokkene

Opvallend is dat de politie dus inmiddels rekening houdt met een tweede betrokkene. In eerste instantie zei de politie naar een dader te zoeken, een jonge man van 16 tot 20 jaar. Na een paar dagen werd op basis van getuigenverklaringen de leeftijd van de vermoedelijke dader verhoogd. De politie gaat er nu vanuit dat de schutter tussen de 20 en 25 jaar oud was.

De recherche vraagt mensen die tips hebben zich te melden. Wiersum was de advocaat van Nabil B, die kroongetuige is in het proces tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.