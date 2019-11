Dit zijn de stikstofplannen van het kabinet

Binnenkort laat minister Schouten de Tweede Kamer weten aan welke natuurgebieden ze denkt. Overigens moet ze daarover nog wel in gesprek met de Europese Commissie, omdat de Nederlandse Natura 2000-gebieden onderdeel zijn van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De Natura 2000-plannen van het kabinet leidden kritiek bij de linkse oppositie.

PFAS-regels

Het kabinet presenteerde vandaag niet alleen stikstofplannen, maar ging ook in op de problemen met PFAS. Dat is de verzamelnaam voor giftige, niet-afbreekbare stoffen. Deze norm die sinds deze zomer daarvoor geldt, leidt tot vertraging in de bouw- en infrasector. We wisten al dat vóór 1 december duidelijk moet worden wat een veilige norm is voor PFAS in de landbodem. Datzelfde geldt voor PFAS in de waterbodem, voegde het kabinet daar vandaag aan toe. Baggerprojecten krijgen daardoor meer ruimte, denkt het kabinet.

Baggerdepot

Ook komt er een oplossing voor baggeraars die tot nu toe hun verontreinigd baggerslib niet kwijt konden. Vanaf vandaag kunnen ze daarvoor terecht bij baggerdepots van de Rijksoverheid. Volgens het kabinet is dat op korte termijn een oplossing voor baggerprojecten die door de PFAS-problematiek stil waren komen te liggen.

En dan nog even dit

Mocht het deze winter glad worden: er kan gewoon gestrooid worden. Eerder deze week was daar onduidelijkheid over, omdat strooizout misschien niet aan de PFAS-norm zou voldoen. Maar dat is volgens het kabinet niet aan de orde, bleek vandaag.

Alle maatregelen werden vanmorgen gepresenteerd op een persconferentie, bekijk hier een aantal fragmenten.