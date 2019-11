Linkse oppositie vindt stikstofmaatregelen 'te weinig, te laat'

Er wordt in Den Haag gemengd gereageerd op de plannen van het kabinet om de stikstofcrisis aan te pakken. Volgens de linkse oppositie bieden de maatregelen nog geen begin van een oplossing, terwijl Forum voor Democratie vindt dat er helemaal geen probleem is.

Fractieleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat het stikstofprobleem "het falen van de politiek blootlegt". "Het kabinet heeft 5,5 maand nodig gehad om 0,6 procent van het probleem op te lossen", zegt ze. Volgens haar duurt het in dit tempo 76,5 jaar om uit de crisis te komen. "En dan is al het leven uit onze natuur verdwenen. Op brandnetels na dan."

Ook GroenLinks-leider Klaver vindt het pakket "totaal onvoldoende". Hij vindt het "goed dat we langzamer gaan rijden, maar het is veel te laat én veel te weinig".

GroenLinks vreest dat er Natura 2000-gebieden worden geschrapt. Het kabinet schrijft in een brief aan de Kamer dat sommige beschermde gebieden door hun kleine omvang of hun ligging altijd zwak zullen blijven en dat nog eens kritisch naar gekeken moet worden en dat moet worden ingezet op samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. De partij zegt dat de natuur niet het probleem is, maar stikstof.

De oppositiepartij is inmiddels een petitie begonnen om de natuur te beschermen.

CDA-Kamerlid Geurts is juist blij dat er iets gedaan wordt aan de "versnippering van Natura 2000-gebieden". "Het kabinet moet heel snel naar Brussel om daar verdere afspraken over te maken", spoort hij aan.

'Niet mals'

De PvdA vindt de plannen nog te weinig duidelijk. "Komt de vergunningverlening in de woningbouw hiermee echt weer op gang? Doorstaat dit pakket de juridische botsproef met de Raad van State?", vraagt Kamerlid Moorlag zich af.

De SGP plaatst naar eigen zeggen grote vraagtekens bij de "noodgrepen" van het kabinet. "Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000-gebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?", vraagt Kamerlid Stoffer zich af.

Forum voor Democratie zegt dat de stikstofuitstoot al jaren afneemt. "Er is geen stikstofcrisis maar een juridisch probleem." De rechtse oppositiepartij voegt hier nog aan toe: "Ieder nieuw 100-bord is anti-VVD-reclame en bewijst dat Nederland meer FVD nodig heeft. Wij willen wél vooruit."

D66-fractievoorzitter Jetten noemt de maatregelen "niet mals": "De natuur redden en huizen bouwen. Precies wat D66 wil." Maar hij zegt daarbij: "Nu op naar de echte oplossing: duurzame landbouw en inkrimping veestapel."

VVD-fractieleider Dijkhoff zegt dat het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer overdag inderdaad een rotmaatregel is, zoals premier Rutte in de persconferentie ook zei. "Het staat zowat onder aan het VVD-lijstje. Maar wat helemaal onderaan staat, is mensen hun baan laten verliezen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. Voor bouwen en banen."