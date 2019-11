Rutte: verlaging maximumsnelheid rotmaatregel, maar er speelt een groter belang

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer is een rotmaatregel, maar hiermee komt ruimte voor bijna de hele woningbouw en voor projecten op het gebied van de infrastructuur. Dat zei premier Rutte bij de presentatie van de aanpak van de stikstofproblemen door het kabinet. "Niemand vindt dit leuk, maar hier speelt echt een groter belang. Het is nodig om te voorkomen dat Nederland op slot gaat en dat banen onnodig verloren gaan", voegde Rutte eraan toe.

De regeringspartijen werden gisteren het eens over de maatregelen en veel van de plannen lekten al uit. Meest in het oog springende maatregel is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden op plaatsen waar dat nu al mag.