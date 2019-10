Na stikstof nieuw probleem voor bouwsector: PFAS

Het zit in anti-aanbakpannen, in waterafstotende kleding, aan de binnenkant van pizzadozen zelfs: de stof PFAS. Het is na stikstof een nieuwe bedreiging voor bouwprojecten en onderhoud van infrastructuur.

PFAS is een verzamelnaam voor giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. Een groot twistpunt tussen overheid en bedrijfsleven is hoeveel van de stof in de grond mag voorkomen. Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat zegt sinds kort: in de natuur en landbouwgrond niet meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo grond. In andere gebieden is die norm hoger.

Als die norm wordt overschreden, mag de grond, slib of zand niet worden afgegraven en getransporteerd. Uit recent onderzoekt van het RIVM blijkt dat meer dan 85 procent van de geteste grond boven die norm zit. Het is een tijdelijke norm, in afwachting van nader onderzoek. Want hoe schadelijk PFAS precies is, is nog niet duidelijk.

Staatssecretaris Van Veldhoven noemt PFAS een zeer schadelijke zorgwekkende stof. "PFAS is echt rotzooi, breekt niet meer af. We hebben het RIVM gevraagd wanneer die stof precies effect heeft op de gezondheid. Aan die norm houd ik me. Ik vind het heel belangrijk dat we de gezondheid waarborgen. Met elkaar moeten we op zoek naar wat er nog wél onder die normen kan, want daar is best veel onduidelijkheid over. Daardoor liggen er misschien nodeloos projecten stil. Dat willen we allemaal voorkomen."

Onwerkbaar

Bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetters vinden de norm van 0,1 microgram veel te streng. Want opeens valt er heel veel werk stil: "Die norm is onwerkbaar", zegt Gerben Zijlstra van branchevereniging Cumela Nederland.

Ook hun klanten hebben veel last van de huidige situatie: "Dat gaat van de particulier die een vijver graaft in zijn tuin, tot aan grote opdrachtgevers als gemeentes en provincies. Overal waar gebouwd wordt, waar wegen en sportvelden worden aangelegd, bermen onderhouden. Dus het heeft nogal impact."

AH Vrij in Wateringen handelt in schone en vervuilde grond en komt nu in de problemen: