Brussel geeft Nederland groen licht voor uitkopen varkensboeren

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming voor een zogenoemde warme sanering in de varkenssector. Boeren die willen stoppen met hun bedrijf, mogen worden uitgekocht. Minister Schouten van Landbouw zei in de Tweede Kamer dat Brussel groen licht heeft gegeven voor de regeling.

De Europese Commissie oordeelt dat de sanering geen ongeoorloofde staatssteun is voor de sector. Aanvankelijk was het bedoeling dat de regeling in augustus al zou worden opengesteld, maar de beslissing uit Brussel liet op zich wachten. Volgens Schouten gaat de sanering nog dit jaar van start.

Het kabinet wil varkensboeren uitkopen om daarmee milieuwinst te boeken. Ook voor het halen van de klimaatdoelen is het belangrijk, omdat varkenshouderijen veel CO2 uitstoten. Na de uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak werd het beschikbare budget daarom nog verder opgehoogd.

Reduceren stank en uitstoot

In totaal is nu 180 miljoen euro beschikbaar voor varkensboeren die willen stoppen. Bedrijven die veel stank veroorzaken, komen het eerst in aanmerking. Het gaat om bedrijven in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Zodra de regeling wordt opengesteld, hebben boeren 6 weken de tijd om zich vrijwillig te melden. Als ze worden toegelaten, hebben ze 14 maanden om met hun bedrijf te stoppen. Zo mogen niet ergens anders weer een varkenshouderij beginnen.

Minister Schouten verwacht dat door de sanering 7 tot 10 procent van de ruim 4100 varkenshouders stopt. Van de ongeveer 12 miljoen varkens in Nederland zullen er dan zo'n 700.000 verdwijnen.

Oorspronkelijk was de regeling vooral bedacht om de overlast door varkensstallen te verminderen. Maar het verkleinen van de veestapel is ook belangrijk voor het klimaat en de stikstofproblematiek.