Wekdienst 12/11: Rutte praat met de bouw en bijeenkomst over chaos in Bolivia

Premier Rutte, minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen ontvangen vertegenwoordigers van de bouwsector in het Catshuis. Ze praten over oplossingen voor de stikstofcrisis. Veel bouwprojecten liggen momenteel stil door de strengere stikstofnormen.

In Washington D.C. komt de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bijeen om te praten over de politieke chaos in Bolivia. De landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika willen een vreedzame oplossing voor het machtsvacuüm in het land, het liefst door middel van verkiezingen.

De rechter buigt zich vandaag over het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Verschillende stichtingen zijn in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak. Eerder bepaalde de rechter dat het aantal herten door afschot tot 490 mag worden teruggebracht.

Wat heb je gemist?

Vandaag weet je welke zorgverzekeraar volgend jaar welke premie rekent en kun je - als je wil - gaan overstappen. De meeste premies zijn al bekend: de meesten stijgen met een paar euro per maand. Menzis was maandag de eerste grote verzekeraar die zijn premie bekendmaakte. De basisverzekering wordt 1 euro per maand duurder (123 euro).

Verzekeraar CZ verlaagt de premie van de basisverzekering met 3,85 euro naar 120,95 euro. De premie van de naturaverzekering van VGZ bedraagt volgend jaar 119,95 per maand. Dat is 1 euro minder dan dit jaar. Hetzelfde geldt voor de naturaverzekering van Univé. Beide verzekeraars vallen onder hetzelfde concern.

Belangrijk dit jaar is dat de collectiviteitskorting daalt van 10 procent tot 5 procent. De maatregel was in 2018 al bekendgemaakt door minister Bruins. Die halvering betekent dat de zorgkosten voor veel mensen in de praktijk hoger uitvallen dan vorig jaar.