Israël brengt commandant Islamitische Jihad om het leven

Het Israëlische leger heeft in Gaza een prominent lid van de militante strijdgroep Islamitische Jihad gedood door zijn huis te bombarderen. Het gaat om Bahaa Abu al-Atta, een commandant uit het noorden van de Gazastrook.

De door Iran gesteunde groepering heeft de liquidatie bevestigd. Er is ook een vrouw om het leven gekomen bij de actie. Twee anderen raakten gewond. Het huis waar Atta verbleef raakte zwaar beschadigd.

Israël stelt Atta verantwoordelijk voor recente aanvallen op doelen in het zuiden van Israël. Daarbij zijn raketten en drones ingezet, maar ook sluipschutters. Atta is uit de weg geruimd omdat hij nog meer van zulke aanslagen in de zin zou hebben gehad.