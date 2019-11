'Zorg voor anorexiapatiënten moet beter'

Kinderen en jongeren met een eetstoornis moeten sneller worden geholpen. Dat staat in een advies van K-EET, een groep van kinderartsen en psychiaters die is ingesteld door minister De Jonge. De groep heeft vandaag een plan van aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd.

In april trokken deskundigen al aan de bel: als de anorexia-zorg in Nederland niet op korte termijn verbetert, zouden er levensbedreigende situaties ontstaan. Mensen met beginnende eetstoornissen krijgen vaak te laat hulp, waardoor hun situatie verslechtert en er meer druk komt op de specialistische klinieken, waar nu lange wachtlijsten zijn.

Volgens Monica Scholten van K-EET gaat er al langer iets fout rondom de anorexiazorg. "We zien nu dat na de decentralisatie, de zorg erg is verslechterd voor mensen met een eetstoornis. Omdat er een schakel in de keten is weggevallen toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de zorg, is het lastig om goede zorg te verlenen. Er is nu onvoldoende kennis."