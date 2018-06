Collectieve korting op zorgverzekeringen verlaagd: 'sigaar uit eigen doos'

Het idee achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor een specifieke groep verzekerden gericht bepaalde zorg inkopen, waardoor de zorg voor deze groep doelmatiger wordt. De besparing die dat kan opleveren, mag in de vorm van een korting worden teruggegeven aan deze groep verzekerden.

Maar volgens Bruins is in de praktijk van specifieke inkoop geen sprake. "De korting voor een collectiviteit wordt niet behaald door een inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie en is daarmee een sigaar uit eigen doos", zegt de bewindsman.

51.000 collectieve verzekeringen

Bruins wil dat er een eind komt aan deze fictieve korting en dat verzekeraars de collectiviteit niet langer alleen maar als marketinginstrument gebruiken. Om die eis kracht bij te zetten, halveert hij de maximale korting dus van 10 naar 5 procent.

Bruins wil verder dat het mes gaat in het grote aantal collectieve zorgverzekeringen en dat verzekeraars transparanter worden. Er zijn nu 51.000 collectiviteiten.

Volgens de minister zijn dat vaak verschillende verpakkingen van hetzelfde product en is goed vergelijken haast onmogelijk. Zorgverzekeraars moeten daarom voortaan precies aangeven op welke standaardpolis een collectiviteit is gebaseerd.