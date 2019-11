Machtsvacuüm in Bolivia na vertrek president Morales

Volgens de oppositie probeerde Morales illegaal aan de macht te blijven. "Dat hij überhaupt meedeed met de verkiezingen van vorige maand was ongrondwettig. Dit zou dan zijn vierde termijn als president worden en dat kan helemaal niet", zegt Bessems hierover.

Bij de cocaboeren

Waar Morales nu is, is onduidelijk. "De afgelopen uren gaan er veel geruchten rond, bijvoorbeeld dat hij het land zou hebben verlaten. Mexico heeft hem asiel aangeboden", vertelt Bessems. "Er zijn ook berichten dat de politie hem wil arresteren, maar de politie ontkent dat. Morales zegt zelf dat hij in het gebied is bij de cocaboeren. Die regio is zijn bolwerk, want van de boeren kreeg hij veel steun."

Ook is onduidelijk wie nu de macht heeft in Bolivia. "Dat weet niemand op dit moment", zegt Bessems. "Bolivia heeft nu geen president." Niet alleen Morales is afgetreden, maar ook de vicepresident en de voorzitter van de senaat. Volgens de grondwet zijn dat de eerste gegadigden die de president kunnen opvolgen.

Het gezicht van de oppositie, Fernando Camacho, zou zijn achterban hebben opgeroepen om nog zeker twee dagen door te gaan met de betogingen. "Dat wil hij in ieder geval tot er een overgangsregering is." Bessems kan zich moeilijk voorstellen dat er snel een einde komt aan de onrust. "Integendeel, ik denk dat het voorlopig alleen maar spannend zal blijven in Bolivia."