Nieuwe verkiezingen in Bolivia na grootschalig protest

President Evo Morales van Bolivia heeft beloofd dat er nieuwe verkiezingen komen. De aankondiging volgt op een rapport van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarin staat dat de vorige verkiezingsuitslag ongeldig moet worden verklaard vanwege onregelmatigheden.

De socialist Morales, die het land sinds 2006 leidt, zegde ook toe dat er andere mensen in de kiesraad komen. Die kwam onder vuur te liggen vanwege sterke vermoedens van fraude bij de verkiezingen van vorige maand die al in de eerste ronde door Morales werden gewonnen.

Sindsdien wordt in verschillende steden in het land fel geprotesteerd tegen Morales, en klinkt de roep om zijn afzetting. Gisteren koos de politie de zijde van de demonstranten en verlieten de bewakers van het presidentiële paleis in La Paz hun post. Volgens onbevestigde berichten zijn betogers toen even het paleis binnengegaan.

Tellen stilgelegd

Argwaan over een eerlijke stembusgang ontstond toen het tellen van de stemmen zonder uitleg voor 24 uur werd stilgelegd. Toen het tellen werd hervat, bleek Morales ineens een forse voorsprong te hebben op zijn belangrijkste rivaal Carlos Mesa. De OAS concludeerde gisteren "duidelijke manipulaties" te hebben ontdekt in het stemproces, waardoor de uitslag niet kan worden erkend.

Ook zei de internationale organisatie het onwaarschijnlijk te achten dat Morales met een marge van 10 procentpunt de eerste ronde had gewonnen. Morales zelf heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken.