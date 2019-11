Deze virale YouTubevideo's laten zien hoe boos veel Marokkanen zijn

"De onvrede is niet nieuw", zegt socioloog Rachid Touhtouh, verbonden aan de National School of Statistics and Aplied Economics in Rabat. Hij doet onderzoek naar sociale bewegingen. "Maar in Marokko uit die onvrede zich in het algemeen eerst op microniveau."

Hij wijst op de protesten in de Rif, de grootste protesten in het land van de afgelopen jaren. "Dat begon in Al Hoceima, omdat mensen een ziekenhuis wilden, pas daarna sloeg het over naar de rest van de Rif."

Door de grote verdeeldheid onder Marokkanen verspreidde het protest zich niet naar de rest van het land. "Wat je nu op YouTube ziet, is een nieuwe vorm van protest. Het is meer gestructureerd en daarom misschien wel gevaarlijker voor de autoriteiten."

De likes en de views op de video's laten volgens Touhtouh veel beter zien wat er speelt in de samenleving dan wat er in de media wordt geschreven.

We legden hem drie video's voor die recentelijk viral gingen:

Boze voetbalsupporters

Geen liederen over de club, de voetballers of hun stad: maar kritiek op het regime klinkt er sinds kort als de Marokkaanse voetbalclub Ittihad Tanger speelt. In de video die op YouTube werd geplaatst zijn tientallen voetbalsupporters te zien die in koor "het regime is een grote maffia" en "ze bombarderen ons met loze beloftes" zingen.