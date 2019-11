Marokkaanse rapper L'Gnawi opgepakt na kritisch nummer

De Marokkaanse rapper Mohamed Gnawi is opgepakt, twee dagen nadat een video was verschenen waarin hij zich kritisch uitlaat over de Marokkaanse regering.

In het nummer Aâcha Chaâb, dat 'leve het volk' betekent, rapt Gnawi onder meer dat de regering mensen "volstopt met drugs", zodat ze niet in opstand komen. Ook zingt hij dat Marokko in 2020 een "leeg land wordt", omdat iedereen vertrekt vanwege illegale immigratie en dat de koning "iedereen voor de gek houdt". De video is sinds vrijdag ruim 700.000 keer bekeken.