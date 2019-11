Verwarring over onderwijsstaking nu helemaal compleet: 'heel chaotisch'

We gaan staken! O nee, we krijgen 460 miljoen euro, de landelijk staking is afgeblazen. Wacht even, het akkoord is niet goed genoeg, we staken toch! Het was de afgelopen dagen nogal een geharrewar.

Onder leraren, maar ook onder ouders van kinderen op de basisschool is veel onduidelijkheid. Veel ouders hadden al opvang geregeld voor komende woensdag. Geen les betekent immers dat er wat anders moet worden bedacht: een sportclinic of een snipperdag bijvoorbeeld.

De staking stond al een tijd op de agenda, maar vrijdagavond zei de grootste onderwijsbond AOb dat de staking van de baan was. Sommige scholen communiceerden toen dat kinderen toch naar school konden komen op woensdag.