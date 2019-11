Grootste onderwijsbond maakt draai: woensdag toch staken, voorzitter weg

De grootste vakbond van onderwijspersoneel AOb gaat de leden toch oproepen om woensdag te staken. Dat heeft het bestuur bekendgemaakt na een ingelast crisisberaad in Utrecht. De bond trok de oproep voor een landelijke staking op woensdag in op vrijdagavond, nadat het kabinet eenmalig 460 miljoen extra had toegezegd. Het geld is onder meer bedoeld om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen, die vrijdag de stakingsoproep introk, legt per direct haar functie neer. Zij is met haar besluit van vrijdagavond buiten haar mandaat gegaan, zei vicevoorzitter Stolk na het beraad. Het hoofdbestuur had dit weekeinde de tijd willen nemen om een reactie op de de stap van het kabinet te formuleren.

Het crisisberaad verliep emotioneel, zeggen betrokkenen.

Onvrede onder leden

Het afblazen van de staking door de AOb leidde dit weekeinde tot onvrede onder de leden. Die lieten op sociale media weten dat een eenmalig bedrag geen oplossing is voor de grote problemen op de scholen. De kleinere onderwijsbond Leraren in Actie verklaarde gisteren tóch te gaan staken op woensdag.

De AOb zegt dat te gaan proberen de staking "weer op de rit" te krijgen. De bond onderzoekt of het juridisch mogelijk is om de handtekening van Verheggen onder het convenant, waarin de afspraken met het kabinet staan, weg te halen.

Morgen gaat de ledenraadpleging die al gepland stond, gewoon door. Daar zal de bond tekst en uitleg geven bij de gang van zaken van de afgelopen dagen, zegt vicevoorzitter Stolk. De bond zegt nu verder te blijven inzetten op het verkrijgen van structureel meer geld voor de onderwijssector in plaats van incidentele financiering.