Onderwijsstaking van de baan of niet? Onduidelijkheid voor ouders

Frank Koelen is directeur van twee basisscholen, in Dodewaard en Geldermalsen. Zijn scholen blijven woensdag naar alle waarschijnlijkheid gesloten. "Dat ga ik mijn teams in ieder geval adviseren. Geen echte staking, maar wel als signaal de deuren dichthouden."

Omdat het nieuws over het extra geld gisteren kwam toen veel scholen al waren gesloten, hebben veel ouders nog niets gehoord over het al dan niet open zijn van de school van hun kinderen.

"Het was een ongelukkig moment", zegt Koelen. "Je moet ouders informeren, want die zien ook de berichten in de media en die denken misschien dat de school toch open is. Maar dat betekent wel dat ik mijn leraren moet lastigvallen in het weekend over hun visie."

De directeur haalt er nog wel een wrang voordeeltje uit dat zijn scholen waarschijnlijk gesloten zijn. "Vanwege de werkdruk is er veel achterstallig werk, dat kunnen we dan woensdag doen."

De Deurzakkers

Basisschool Baardwijk in Waalwijk heeft een andere oplossing, vertelt de directeur aan Omroep Brabant. De school gaat open, maar de leraren geven geen les. Wel zijn er gastlessen. "Zo komt De Deurzakkers langs voor muziekles. Ook geven een architect, een dirigent, de brandweer, de Belastingdienst en gemeenteraadsleden les", zegt directeur Peter de Been.

Ook deze directeur ziet mogelijkheden om de werkdruk te verlagen. "We willen zo laten zien hoe mooi en leuk het onderwijs is", vertelt hij. "Misschien trekt deze dag net wat ouders, buurtbewoners of gastdocenten over de streep, die een baan in het onderwijs overwegen."