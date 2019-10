'Onzichtbare sjeik' Baghdadi was de 'Bin Laden van deze tijd'

Zijn onzichtbaarheid al die jaren is opvallend, vindt terrorismeonderzoeker Daan Weggemans van de Universiteit Leiden. "Baghdadi was de Osama bin Laden van deze tijd - hét symbool van internationaal jihadisme - maar zijn stijl was totaal anders. Al-Qaida-leider Bin Laden hield lange speeches met kalasjnikovs op de achtergrond. Baghdadi was veel minder zichtbaar."

'Onzichtbare sjeik'

Zelfs voor zijn medestrijders was de IS-leider een mysterie. Hij werd 'de onzichtbare sjeik' genoemd, omdat hij zijn commandanten alleen gemaskerd zou toespreken. Die onzichtbaarheid had twee voordelen: het maakte Baghdadi ongrijpbaar voor zijn vijanden en gaf hem een mythische status onder zijn aanhangers.

Het enige wat niet in nevelen was gehuld, was zijn doel: Baghdadi streefde naar een islamitische wereldstaat onder leiding van een kalief. Zijn eerste stap in die richting was de stichting van het zelfverklaarde kalifaat in Syrië en Irak in 2014, waarbij hijzelf tot kalief werd benoemd. Hij zag zichzelf als afstammeling en opvolger van de profeet Mohammed en dus als politiek en geestelijk leider van alle moslims. Baghdadi riep dan ook alle moslims ter wereld op om zich aan te sluiten bij de islamitische staat.

Strategie

"Ondanks zijn geringe zichtbaarheid was Baghdadi hoogstwaarschijnlijk wel verantwoordelijk voor een aantal belangrijke strategische keuzes van IS", zegt onderzoeker Weggemans. "De stichting van het kalifaat komt uit zijn koker. Ook splitste hij zich in 2013 af van al-Qaida, waar IS aanvankelijk aan gelieerd was."

Ook het actief plegen van aanslagen in het Westen was onderdeel van de strategie van Baghdadi, aldus Weggemans. En ondertussen bleven ook berichten over de wreedheden van IS tegen Iraakse militairen, sjiitische moslims, christenen en jezidi's de wereld schokken.

'Onze Messi'

Dat brute geweld lijkt in schril contrast te staan met hoe buurtgenoten en andere kennissen de jongere Baghdadi omschrijven: als een bescheiden, vreedzame man die goed kon voetballen. "Hij was onze Messi", zeiden buurtgenoten in 2014 tegen de Britse krant The Telegraph.

Baghdadi kwam uit Samarra, zo'n 125 kilometer ten noorden van Bagdad, waar hij in 1971 werd geboren. Volgens zijn paspoort heette hij Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri. Later ging hij islamstudies studeren in Bagdad. Daar zou hij ook gepromoveerd zijn. Ook was hij actief als geestelijke bij een kleine moskee in een buitenwijk van de Iraakse hoofdstad.

Geradicaliseerd

In 2003 werd Baghdadi actief in de islamitische opstand tegen de Amerikaanse en Britse troepen, die dat jaar Irak binnenvielen en Saddam Hoessein ten val brachten. Een jaar later werd Baghdadi door de Amerikanen opgepakt bij de stad Fallujah. In de Iraakse gevangenis kwam hij in contact met andere jihadisten, onder wie enkele latere IS-leiders. Het lijkt erop dat hij daar is geradicaliseerd.