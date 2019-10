Trump: IS-leider Baghdadi dood

IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is omgekomen bij een Amerikaanse militaire operatie. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op een persconferentie. "We hebben 's werelds grootste terroristische leider zijn verdiende loon gegeven", zei Trump. "Abu Bakr al-Baghdadi is dood."

Volgens Amerikaanse media vond de aanval plaats in het noordwesten van Syrië, ten noorden van de stad Idlib. Eliot Higgins van onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat de locatie op zo'n 5 kilometer van de Turkse grens ligt.

Baghdadi kwam volgens Trump om in een tunnel waarin hij was gevlucht, samen met drie kinderen die hij had meegenomen. Daar zouden honden van de Amerikaanse eenheden hem zijn gevolgd. De IS-leider blies zichzelf "in paniek" op, waarna de tunnel instortte. "Hij stierf als een hond, hij stierf als een lafaard", zei Trump. De identiteit van Baghdadi is volgens Trump "direct en met zekerheid" vastgesteld.

Bekijk hier hoe Trump bekendmaakt dat Baghdadi is gedood: