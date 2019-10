Telegraaf: Taghi geholpen door Iran

De Telegraaf schrijft dat Iran de gezochte Ridouan Taghi "de hand boven het hoofd houdt". Op basis van bronnen bij het onderzoek meldt de krant dat de verdachte tussen Dubai en Iran pendelt.

"Taghi kan zich naar verluidt in Iran vrijuit bewegen omdat hij de Iraanse geheime dienst zou hebben gefaciliteerd bij moordklussen in Europa", aldus De Telegraaf. Handlanger 'Noffel' zou voor Iran zeker één liquidatie hebben uitgevoerd. Hij werd in juli veroordeeld voor de moord op een Iraanse vluchteling in ons land.

In de krant wil het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie het verhaal bevestigen noch ontkennen. Een woordvoerder geeft verder geen commentaar.

Stroeve relatie

Volgens de bronnen die De Telegraaf sprak maakt Taghi handig gebruik van de moeizame verstandhouding van ons land met Iran. Er is geen uitleveringsverdrag en diplomatieke betrekkingen liepen de afgelopen tijd stroef.

Het kabinet beschuldigde Iran van twee moorden in Nederland en andere "vijandelijke acties" in Europa. Deze zomer werden twee ambassademedewerkers uitgezet.

Drugsoorlog

Justitie heeft een beloning van 100.000 euro op het hoofd van Taghi gezet, die wordt gezien als een spil in een bloedige drugsoorlog. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij tien moorden. Daarnaast werd zijn naam genoemd na de moorden op de broer en advocaat van een kroongetuige.

Eerder berichte De Telegraaf dat Taghi in Dubai zit, waar hij zich eveneens onschendbaar achtte. De krant vult nu aan dat hij geregeld per snelle boot de Straat van Hormuz oversteekt naar Iran.