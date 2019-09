Aanklachten tegen Ridouan Taghi uitgebreid

Het Openbaar Ministerie heeft de aanklachten tegen Ridouan Taghi in het grote Marengo-liquidatieproces uitgebreid. Taghi wordt nu ook verdacht van een moordpoging in Rotterdam in december 2016. Het is de tiende moordopdracht die aan de groep rond de voortvluchtige Taghi wordt toegeschreven.

Daarnaast wordt Taghi nu ook officieel beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Martin Kok en die op Ronald Bakker, eigenaar van een spyshop in Huizen, een winkel voor beveiligingscamera's en afluisterapparatuur. Dat had het OM al in een eerder stadium aangekondigd. Ook zou Taghi de opdracht hebben gegeven om een spyshop in Nieuwegein te beschieten met een bazooka.

Het OM lichtte de extra aanklachten vandaag toe in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De zitting was niet toegankelijk voor pers en publiek. De rechtbank had dat besloten na de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B.

Kroongetuige afwezig

Voor zover bekend is vandaag in de rechtszaal niets gezegd over de moord op Wiersum, vorige week woensdag.

Kroongetuige B. was niet aanwezig op de pro-formazitting, maar dat was ook niet nodig. Er is alleen gesproken over de voorlopige hechtenis van andere verdachten. Onduidelijk is dus nog of B. een nieuwe advocaat heeft.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er ook donderdag nog een zitting zou zijn, maar vandaag is alles afgerond. Op 12 december gaat het proces verder. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.