Amsterdamse crimineel krijgt levenslang voor moord op Iraniër

De Amsterdamse crimineel Naoufal F. (38), beter bekend als 'Noffel', krijgt van de rechtbank in Amsterdam levenslang voor opdracht geven tot de moord op de Iraanse vluchteling Ali Motamed. Het Openbaar Ministerie had ook levenslang geëist.

Volgens de AIVD zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de moord op Motamed zit, maar daar is geen bewijs voor gevonden door het OM.

Op 15 december 2015 werd de 56-jarige Motamed geliquideerd op straat. Hij werd voor de deur van zijn huis in Almere door zijn hoofd geschoten door de Amsterdamse criminelen Anouar B. (29) en Moreo M. (36). Zij kregen respectievelijk 20 en 25 jaar gevangenisstraf opgelegd door de rechtbank in Lelystad voor "koelbloedig uitgevoerde moord".

Bomaanslag

Na zijn dood meldde Het Parool dat Motamed door Iran verantwoordelijk wordt gehouden voor een zware bomaanslag in Teheran in 1981. Motamed was niet zijn echte naam, dat was Reza Kolahi Samadi.

Motamed werd bij verstek ter dood veroordeeld voor de bomaanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran, tijdens een top van ayatollahs. Er kwamen 73 mensen om. Motamed was lid van de oppositiebeweging Mujahedeen-Khalq. In de jaren 80 kwam hij als politiek vluchteling naar Nederland.

Vijandige acties

De AIVD en het kabinet beschuldigen Iran van de moord op Motamed, bleek in januari uit een brief van de ministers Blok en Ollongren aan de Tweede Kamer. Het OM heeft daar geen bewijs voor gevonden en F. wil er niets over zeggen.

Iran zit achter nog een liquidatie in Nederland, zegt de AIVD. Het gaat om de moord op Ahmad Nissi in 2017 in Den Haag. Hij is de oprichter van de Arab Struggle Movement, een andere oppositiegroepering die door Iran als terroristisch wordt gezien en die ook na de dood van Nissi nog bomaanslagen pleegde.

Er zijn meer aanwijzingen voor "vijandige acties" van Iran op Europees grondgebied, zoals verijdelde aanslagen in Denemarken en Frankrijk. Daarom legde de EU in januari sancties op aan de Iraanse inlichtingendiensten.

"Iran is te kennen gegeven dat betrokkenheid bij dergelijke acties totaal onacceptabel is en onmiddellijk gestaakt moet worden", schreef het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer. Als het land niet meewerkt, worden verdere sancties niet uitgesloten, stond in de brief.

Mooi klusje

F., een beruchte crimineel en kopstuk van een van de bendes die behoren tot de zogenoemde mocromaffia, is volgens de rechtbank "zonder enig moreel besef" te werk gegaan. Hij zag de moord als een "puur zakelijke aangelegenheid", een "mooi klusje" voor het geld. De crimineel heeft een "volkomen gebrek aan geweten en respect voor het leven van anderen".

'Noffel' zit al een 18-jarige celstraf uit omdat hij opdracht had gegeven voor de mislukte moordaanslag op crimineel Peter 'Pjotr' R., eind 2015 in Diemen. Hij werd in april 2016 aangehouden in Ierland en in februari 2017 uitgeleverd aan Nederland.