25 en 20 jaar cel voor liquidatie Iraniër in Almere

De twee verdachten van de moord op de Iraanse elektricien Ali Motamed in Almere zijn veroordeeld tot celstraffen van 25 en 20 jaar. In het geval van de hoofdverdachte is de straf zwaarder dan geëist. Het Openbaar Ministerie had tegen de 36-jarige man 22 jaar geëist.

De twee Amsterdammers schoten de 56-jarige Motamed in december 2015 voor zijn huis in zijn hoofd. Na zijn dood bleek dat hij onder een schuilnaam in Nederland woonde en in Iran bij verstek ter dood was veroordeeld voor een dodelijke bomaanslag in 1981 in Teheran.

Koelbloedig

De twee ontkennen dat ze met iets met de moord te maken hebben, maar volgens de rechtbank is duidelijk dat ze schuldig zijn aan de "koelbloedig uitgevoerde moord". Ze deden voor de liquidatie verkenningen in de buurt en ook uit versleutelde berichten die de politie ontcijferde blijkt hun schuld, stelt de rechtbank.

De twee kenden hun slachtoffer niet en werkten volgens justitie in opdracht. Tegen de mogelijke opdrachtgever, de Amsterdamse crimineel 'Noffel', loopt een aparte rechtszaak die volgende maand van start gaat.

Motief

Over een motief voor de moord op de Iraniër is niets duidelijk geworden. Volgens de AIVD zat de Iraanse geheime dienst er vermoedelijk achter, maar daarvoor heeft het OM geen bewijs gevonden.

De celstraf van de jongste verdachte, die 29 is, is met 20 jaar gelijk aan de eis van het OM. De 36-jarige verdachte kreeg 25 jaar gevangenis omdat hij al eens eerder voor doodslag was veroordeeld.