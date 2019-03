Tot 22 jaar cel geëist voor moord op Iraanse elektricien Ali Motamed

Het Openbaar Ministerie heeft tot 22 jaar celstraf geëist voor de moord op elektricien Ali Motamed uit Almere. De 56-jarige Motamed werd in december 2015 op weg naar zijn werk op straat geliquideerd.

De Amsterdammers Anouar B. (29) en Moreo M. (36) hebben de liquidatie volgens het OM uitgevoerd. Tegen B. werd 20 jaar geëist, M. hoorde 22 jaar tegen zich eisen. De aanklagers spraken in de rechtbank van een "kille en brute afrekening".

Crimineel Naoufal F., alias 'Noffel', zou hun opdrachtgever zijn geweest. Tegen hem loopt een aparte rechtszaak. Hij zit al een celstraf uit van 18 jaar voor een andere, mislukte, moordaanslag. Volgens justitie ronselde 'Noffel' de criminelen B. en M. voor de liquidatie.

De daders deden vlak voor de liquidatie verkenningen. Na de liquidatie gingen ze er in een vluchtauto vandoor en staken deze later in brand.

Bomaanslag

Vlak na zijn dood bleek dat Motamed een schuilnaam was voor Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Iran bij verstek ter dood veroordeeld was voor een grote bomaanslag in 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran. Daarbij kwamen meer dan zeventig mensen om het leven. Samadi was een prominent lid van een sjiitische verzetsbeweging. In de jaren 80 begon hij een nieuw leven in Nederland.

Het OM denkt dat de Iraanse geheime dienst betrokken is bij de liquidatie in 2015. In januari bleek bij een regiezitting dat er tot dan toe geen link was gevonden met Iran. Ook wordt betrokkenheid van Iran vermoed bij de moord op Ahmad Nissi in 2017 in Den Haag.

Ook de AIVD zei eerder sterke aanwijzingen te hebben dat Iran achter de liquidaties zit. De Europese Unie legde Iran sancties op vanwege de genoemde liquidaties en andere "vijandelijke acties" op Europees grondgebied.