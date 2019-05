Levenslang geëist voor opdracht tot moord Iraanse elektricien Almere

Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen crimineel Naoufal F., alias 'Noffel', voor de opdracht tot moord op een Iraanse elektricien uit Almere.

De 56-jarige Ali Motamed werd in december 2015 op straat doodgeschoten. Voor de moord werden twee mannen vorige maand veroordeeld tot 25 en 20 jaar cel. Volgens het OM kenden zij het slachtoffer niet en werkten zij in opdracht.

Het OM heeft in de eis meegewogen dat Naoufal F. al een celstraf van 18 jaar uitzit. Hij werd in april vorig jaar veroordeeld omdat hij opdracht had gegeven voor de mislukte moordaanslag op crimineel Peter 'Pjotr' R., eind 2015 in Diemen. Volgens het OM heeft F. het recht op deelname aan de samenleving verspeeld.

Gissen naar motief

Over het motief voor de moord op de Iraanse elektricien is niets bekend. Na Motameds dood bleek dat de man onder een schuilnaam in Nederland leefde. Hij was in 1981 in Teheran bij verstek ter dood veroordeeld voor een dodelijke bomaanslag.

Volgens de AIVD zit de Iraanse geheime dienst vermoedelijk achter de moord, maar het OM heeft daarvoor geen bewijs gevonden. F. heeft niets gezegd over waarom hij de opdracht tot deze moord gaf.

De crimineel zou contact met de twee daders hebben gehad vanuit Ierland, waar hij in april 2016 werd aangehouden. In februari 2017 werd hij uitgeleverd aan Nederland. De rechter doet op 18 juli uitspraak in de zaak tegen F.