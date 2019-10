'Koelwagen met 39 doden reed door België en noorden van Frankrijk'

Onder de koeltrailer waar 39 dode Chinezen in zijn aangetroffen, zat een gps-tracker. Dat meldt een bron aan het Britse ITV News. Daardoor is meer bekend over de route die de vrachtwagen heeft afgelegd.

De koelwagen werd op 15 oktober geleased bij een bedrijf in het noorden van Ierland en gereden naar de plaats Lurgan, in Noord-Ierland. Via Dublin, Holyhead in Wales, Londen en Dover kwam de wagen aan in Calais. Vervolgens reed hij door België en het noorden van Frankrijk, waarbij de vrachtwagen niet zuidelijker kwam dan Lille.

De wagen lijkt niet door Nederland te zijn gereden.

Vanuit Zeebrugge kwam de koelwagen afgelopen dinsdag in de haven van het Engelse Purfleet. Niet ver daar vandaan trof de politie de lichamen aan in de oplegger, die was achtergelaten op een industrieterrein. De burgemeester van Zeebrugge en voorzitter van de haven zei eerder dat de slachtoffers hoogstwaarschijnlijk al voor aankomst in de Belgische haven in de koelwagen waren beland.

Voor de slachtoffers is een condoleanceregister geopend: