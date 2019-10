Identificatie truckdoden Engeland begonnen, huiszoekingen bij bestuurder

De Britse politie is begonnen met het identificeren van de 39 lichamen die gisteren werden aangetroffen in een vrachtwagen op een industrieterrein in de plaats Grays, ten oosten van Londen.

Het voertuig is verplaatst naar een nabijgelegen havengebied, waar de lichamen uit de truck worden gehaald. Een woordvoerder van de politie van Essex laat aan de BBC weten dat het identificeren van de 38 volwassenen en een tiener de hoogste prioriteit heeft, maar ze waarschuwde tegelijk dat het proces veel tijd zal kosten.

Om die reden kan de politie nog niet zeggen of de slachtoffers migranten zijn, zoals wordt vermoed.

Invallen

De 25-jarige bestuurder van de vrachtwagen, de Noord-Ier Mo Robinson, is aangehouden en wordt verdacht van moord. De politie in Noord-Ierland heeft inmiddels op twee plaatsen huiszoekingen gedaan.

De politie gaat ervan uit dat de oplegger van de vrachtwagen afkomstig is uit Bulgarije en met de ferry van Zeebrugge (België) naar de haven van Purfleet is gegaan, vlakbij Grays. Robinson kwam met zijn vrachtwagen vanuit Noord-Ierland de oplegger halen in Purfleet.

Kort nadat hij de oplegger had opgepikt, werd de politie gebeld. Vervolgens werden de lichamen ontdekt.

In Groot-Brittannië is met afschuw gereageerd op de lugubere vondst. Premier Johnson sprak over een "onvoorstelbare en hartverscheurende" tragedie.

Bekijk hieronder de reactie van de Britse premier Johnson op het truckdrama: