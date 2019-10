'Vader Ruinerwold werkte aan eigen evangelie'

De vader van het gezin dat jaren geïsoleerd leefde in een boerderij in Ruinerwold predikte zijn eigen evangelie. De Telegraaf bezit een video waarin Gerrit Jan van D. spreekt over zijn geloofsopvattingen. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt verder dat Van D. elementen uit meerdere religies gebruikte voor zijn levensovertuiging en daar duizenden artikelen over schreef.

RTV Drenthe meldde vorige week dat Van D. lid was van de Verenigingskerk, die ook bekendstaat als de Moonsekte. Later bleek dat hij enkel in de jaren 80 een aantal jaren lid was van de sekte en de Nederlandse voorman van de religieuze beweging liet aan de NOS weten Van D. niet te kennen.

Wel bleek uit informatie op een inmiddels offline gehaalde website dat een zelfvoorzienend leven in harmonie met de natuur belangrijk voor hem was. De Oostenrijkse houtbewerker Josef B., die geregeld de boerderij bezocht en net als de vader is aangehouden in de zaak, zou een soortgelijke levensvisie hebben.

Online encyclopedie

Nu blijkt dat de 67-jarige Van D. zijn opvattingen ook uitvoerig had gedocumenteerd. Volgens de Volkskrant was hij online actief onder het pseudoniem John Eagles. Op een Facebookpagina is hij onder meer te zien in een video uit 2015, waarin hij op een zelfgemaakte, houten roeimachine zit.

Daarnaast zou Van D. sinds 2011 een online encyclopedie hebben bijgehouden, waarvoor hij duizenden lemma's schreef. De onderwerpen lopen uiteen van tips voor het onderhouden van een moestuin en opvattingen over de menselijke geest tot uitleg over spieroefeningen. In zijn lemma's gebruikt hij elementen van onder meer het christendom en boeddhisme. Na 2016 wordt de online encyclopedie niet meer bijgewerkt. Mogelijk omdat Van D. was getroffen door een beroerte.

De Telegraaf bezit een video waarin Van D. spreekt over kwade geesten en "een oorlog" tussen goed en kwaad. De video is waarschijnlijk opgenomen in zijn winkel in Zwartsluis in 2006, zo'n vier jaar voordat hij met zijn zes kinderen verhuist naar Ruinerwold en van de radar verdwijnt.