Wekdienst 16/10: Veel files door trekkers en rapport Stint

Vandaag is ook de laatste zittingsdag in het proces tegen Geert Wilders over zijn minder Marokkanen-uitspraak - hij heeft dan het laatste woord voordat de rechters zich gaan beraden. Vanaf 9.30 uur, live te volgen via NOS.nl en de app.

Verder komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over de Stint.

Wat heb je gemist?

Negen jaar lang was een gezin in Drenthe afgesloten van de buitenwereld. Volgens de burgemeester van de gemeente De Wolden leefden de mensen een "teruggetrokken bestaan" in "afgezonderde provisorische ruimtes". Gisteren meldden media dat ze werden ontdekt op een boerderij in Ruinerwold, vlak bij Meppel. Een lokale caféhouder belde de politie toen de oudste zoon van 25 jaar verward in zijn café verscheen.

Het gezin met een vader en vijf kinderen tussen de 18 en 25 jaar, is inmiddels opgevangen. De politie doet onderzoek. De moeder van het gezin is zeker negen jaar geleden al overleden. Een zevende persoon, een man van 58, is opgepakt. Hij is de huurder van de boerderij. Volgens verschillende media gaat het om de Oostenrijkse klusjesman Josef B.

