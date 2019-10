Ouders doodgereden Britse tiener ontmoeten Trump

De ouders van de Britse tiener die vermoedelijk is doodgereden door een Amerikaanse vrouw van een diplomaat, hebben president Trump gesproken, meldt onder meer de BBC. Volgens de ouders heeft de Amerikaanse president gezegd dat de 42-jarige hoofdverdachte niet zal terugkeren naar Groot-Brittannië.

De 19-jarige Harry Dunn werd in augustus op de motor aangereden door een automobilist die op de verkeerde weghelft reed. Het ongeval was bij een Britse legerbasis in de buurt van Oxford, waar ook medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst werken.

Uit politieonderzoek bleek dat de tegenligger de echtgenote van een Amerikaanse diplomaat was. Deze Anne Sacoolas vertrok na het ongeluk naar de VS. Zij kon als verdachte het land verlaten omdat ze diplomatieke immuniteit genoot. Volgens de Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken is die inmiddels opgeheven.

'Ik pakte Trumps hand steviger vast'

De ouders van Dunn zeggen dat hun ontmoeting met president Trump sympathiek was. "Ik pakte zijn had steviger vast dan hij de mijne vasthield, en zei: 'als het jouw zoon was, zou jij hetzelfde doen als wij.'", zegt zijn moeder tegen de BBC over de ontmoeting.

Volgens haar antwoordde Trump bevestigend en zou hij proberen de zaak van een andere kant te bekijken. Eerder nam Trump het juist voor Sacoolas op, door te zeggen dat "het kan gebeuren" dat je in Groot-Brittannië per ongeluk tegen het verkeer in rijdt.

Verdachte Sacoolas zou ook in het Witte Huis zijn geweest om de ouders excuses aan te bieden. Dunns ouders waren daar naar eigen zeggen nog niet klaar voor.