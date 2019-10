Vier straten Venlo ontruimd om groot gaslek

In Venlo heeft de brandweer vier straten ontruimd vanwege een groot gaslek. Ongeveer honderd mensen uit de wijk Blerick moesten na 22.00 uur gisteravond uit voorzorg hun huis verlaten. Ook geldt in een groot deel van de wijk een verbod op open vuur en dus ook roken.

Een groot deel van de mensen is opgevangen in een buurthuis. De rest heeft volgens de brandweer zelf een onderkomen gezocht.

Het gaslek werd ontdekt vanwege de geur. De oorzaak is een kapotte waterleiding, denkt de brandweer. Er kwam zo veel water vrij, dat de grond is gaan schuiven en de gasleiding is gesprongen.

Flinke gaslekkage

"Het is een flinke gaslekkage", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Lastig is dat het op een kruispunt is gebeurd. Vier leidingen moesten worden afgesloten. De reparatie duurt naar verwachting tot 2.00 uur vannacht."

Eerder deze week werd in dezelfde wijk ook al een aantal huizen ontruimd. Toen waren werkzaamheden de boosdoener.