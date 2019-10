Opnieuw veel doden bij schietpartij in Mexico

Bij een schietpartij tussen veiligheidstroepen en 'gewapende burgers' in de zuidwestelijke staat Guerrero in Mexico zijn vijftien mensen om het leven gekomen, zeggen de autoriteiten. Het is de tweede schietpartij met veel doden in slechts een paar dagen in het Midden-Amerikaanse land.

Volgens een zegsman van de regionale veiligheidsdienst kwamen een soldaat en veertien burgers om bij de schietpartij in de gemeente Tepochia, niet ver van Iguala. De woordvoerder maakte niet duidelijk of de omgekomen burgers drugscriminelen zijn.

De staat Guerrero staat bekend als een van de meest gewelddadige staten van Mexico, berucht vanwege gewapende conflicten tussen rivaliserende drugsbendes. De gemeente Tepochia kwam in 2014 in het nieuws door de verdwijning van 43 studenten. Zij zijn vermoedelijk vermoord en verbrand door een drugsbende.

In de val

Eergisteren werden dertien politieagenten in Mexico om het leven gebracht door gewapende bendeleden van het Jalisco-drugskartel. Negen agenten raakten gewond.

De agenten waren in de val gelokt: de politie kreeg een melding en stuurde 42 agenten. Eenmaal op de locatie aangekomen openden zo'n dertig schutters het vuur.